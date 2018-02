Guardiola s'en est pris à l'arbitre après une défaite

Josep Guardiola n'est pas vraiment connu pour ses coups de sang, devant son banc. Mais l'élimination de Manchester City au cinquième tour de la Cup, lundi, à Wigan (1-0), l'a énervé comme rarement. L'ancien entraîneur du FC Barcelone en avait gros contre le corps arbitral et aussi, un peu, contre le banc de ses adversaires d'un soir.

Les fans des «Latics», eux, ont dignement fêté ce succès incroyable au vu des statistiques. Ils ont envahi la pelouse au coup de sifflet final pour faire la fête à leurs protégés, qui évoluent en troisième division anglaise. Les supporters du club du DW Stadium ont également pu ressortir leurs plus beaux chants à la gloire de Will Grigg, l'homme qui était «en feu» dans tous les pubs, lors de l'Euro 2016 en France. Le buteur nord-irlandais est actuellement le meilleur buteur de la FA Cup avec sept réalisations.

