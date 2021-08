Messi a hâte de «jouer avec les meilleurs» à Paris

⚽️ Présentation de Léo Messi en direct du Parc des Princes https://t.co/PZP1a6YC8n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

«C'est le seul joueur qui a signé six fois le Ballon d'or. Il rend le football magique. Ce sera un moment excitant pour tous nos supporters et les supporters du monde entier», a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaifi. «Cet accord est dû à un grand désir des deux côtés. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde», a-t-il poursuivi.

«Chacun sait que ça a été très dur de partir de Barcelone. Mais à peine arrivé ici, je me sens très heureux. Je souhaite commencer à m'entrainer car j'ai trop envie de me retrouver avec mes coéquipiers et de commencer cette nouvelle étape», a indiqué l'Argentin de 34 ans, reconnaissant tout de même qu'il avait été «très dur» de quitter le FC Barcelone «après autant de temps». «Tout a été fluide et s'est fait rapidement. L'une des motivations a été le vestiaire. Di Maria, Parades, j'ai eu des contacts. Cela m'a influencé». Le fait que l'entraineur Mauricio Pochettino soit argentin a également «facilité les choses».

«Mon objectif est de continuer à gagner des titres. Cet accueil, ça a été la folie!».

«Pas facile» de gagner la Ligue des champions

Le désormais ex-Barcelonais se réjouit déjà de «jouer avec les meilleurs. Il y a de grands joueurs à tous les postes avec notamment des arrivées spectaculaires». «Il faut que je fasse une préparation, je reviens de vacances. Quand ce sera le moment, je rentrerai avec beaucoup d'envie».

Gagner la Ligue des champions «n'est pas facile», a prévenu Lionel Messi. «On peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner. Le PSG a été tout proche. Ce qu'il faut pour la remporter? Un groupe fort et uni, mais aussi un petit peu de chance. Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est une compétition particulière et c'est ce qui la rend belle. Rencontrer le Barça? D'un côté, ça serait beau, mais ça me ferait aussi bizarre de rejouer chez moi sous un autre maillot».

La Ligue 1 est un championnat «qui a beaucoup progressé, aussi grâce au PSG», a estimé la star argentine.

«J'espère que ma famille sera bien, car c'est une nouvelle expérience. Le football est pareil partout! Je suis prêt au niveau sportif et au niveau familial. Nous sommes dans une ville incroyable et nous allons aussi en profiter», a conclu Lionel Messi.

