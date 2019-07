Le Nigeria renverse le tenant camerounais

Les Camerounais, tenants du titre et quintuples vainqueurs, ont quitté la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) dès les huitièmes de finale, vaincus 3-2 par le Nigeria et par une défense débordée par un Odion Ighalo étincelant, samedi à Alexandrie. Après celle du Maroc face au Bénin vendredi, l'élimination du Cameroun est une nouvelle sensation dans cette CAN.

Clarence Seedorf, souvent déroutant dans ses choix, avait encore tout changé au milieu et devant. Relégué sur le banc, l'habituel titulaire Karl-Toko Ekambi. Idem pour Franck Zambo Anguissa, pourtant élu meilleur joueur lors des deux premiers matches de poules. Alors qu'il peine à trouver la bonne formule offensive (seulement deux buts depuis le début du tournoi), le Néerlandais avait cette fois choisi d'aligner Stéphane Bahoken en pointe, accompagné de Clinton Njie, Eric-Maxim Choupo-Mouting et Christian Bassogog.

Revanche

Mais si ses choix offensifs ont plutôt été payants, c'est sa ligne défensive, inchangée par rapport au dernier match de poules, qui l'a trahi. Elle n'avait pourtant encaissé aucun but depuis le début du tournoi. Trop statiques, les défenseurs camerounais ont d'abord encaissé un but d'Odion Ighalo (19e, 1-0). L'attaquant d'Angers Stéphane Bahoken a alors sonné la révolte en égalisant (41e, 1-1) à l'issue d'une action initiée par Choupo-Mouting et Bassogog. Moins de cinq minutes plus tard, il a dévié le ballon de la tête pour le Marseillais Clinton Njie, qui s'en est allé tromper le gardien nigérian (44e, 2-1).

L'organisateur égyptien sorti

Mais en l'espace de trois minutes, la défense camerounaise a pris l'eau et un nouveau but d'Ighalo (63e, 2-2). Ighalo, toujours lui, a offert la balle du troisième but à l'attaquant d'Arsenal Alex Iwobi (66e, 3-2). Le match aurait même pu virer à la correction sans deux arrêts en fin de rencontre d'André Onana face à l'inévitable Ighalo. Les joueurs de Gernot Rohr domptent les Lions, champions d'Afrique en titre, et prennent leur revanche sur les trois finales de CAN perdues face aux Camerounais (1984, 1988 et 2000).

Ils joueront leur quart de finale face à l'Afrique du Sud qui a créé la surprise en s'imposant, en soirée, face à l'Égypte, le pays hôte de la compétition. Après avoir résisté pendant toute la rencontre, les Sud-Africain ont marqué à la 85e par l'intermédiaire de Lorch.

(L'essentiel/afp)