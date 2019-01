Metz se paye Monaco et file au tour suivant

Après Strasbourg en Ligue 1 (1-5) samedi, Metz, leader de Ligue 2, s'est à son tour amusé à Monaco (1-3), complètement dans le trou, mardi soir en Coupe de France et s'est logiquement qualifié pour les 8es de finale. Les humiliations s'enchainent en Principauté. Après Strasbourg en championnat, c'est donc Metz qui s'est tranquillement promené en Coupe de France, face à une équipe de Monaco, complément amorphe, à l'image de son entraîneur, Thierry Henry.

Nancy battu



Plus tôt dans la soirée, Nancy avait été défait à domicile par la lanterne rouge de Ligue 1, Guingamp, 1-2 après prolongation. Toulouse s'est qualifié aux tirs au but face à Reims, à l'issu d'un match fou qui s'est fini sur le score de 4-4. On notera aussi le succès de Lille à Sète 0-1 et l'élimination des Herbiers, finalistes l'an dernier, par Villefranche 2-0.

Après sa sortie acide sur la VAR qui n'avait pas fonctionné, mais aussi ses propos injurieux très commentés, lors de la déconfiture face à Strasbourg samedi, Henry a décidé de la jouer soft. Du moins, sur le terrain. Durant toute le match, l'ex-Gunner est resté assis sur son banc. Laissant le soin à ses adjoints Franck Passi et Kwame Ampadu de distiller leurs conseils à une équipe de Monaco, très proche d'une équipe-type.

Metz avait fait tourner

En effet, excepté Fabregas entré et Naldo suspendu, les grands noms de l'effectif ont été alignés. Avec le retour de Subasic, qui a disputé là son premier match sous l'ère Henry, l'équipe comportait cinq champions de France titulaires en 2017 (Subasic, Sidibé, Glik, Jemerson et Falcao). Pourtant, les têtes monégasques sont toujours touchées. Et malgré les grands noms, malgré une réelle domination, c'est l'équipe de Metz, leader de Ligue 2 mais qui, elle, avait fait tourner, avec notamment le Luxembourgeois Laurent Jans titulaire en défense, qui a ouvert la marque.

Henrichs et Tielemans s'emmêlent les pinceaux. A l'affut, le Messin Hein enroule parfaitement. Et Subasic s'incline pour la première fois (0-1, 32). Lorsque Falcao, le seul Monégasque à jouer à son niveau, égalise après un contrôle du droit et une frappe en pivot du gauche (1-1, 39), on pense les hommes de Henry capables de remporter la rencontre. Mais une fois encore, l'ASM a démontré trop de largesses défensives pour y croire. Laissé seul, Gakpa a tout le temps d'ajuster une magnifique frappe du gauche pour doubler la mise (1-2, 62).

Monaco passe en 4-1-3-2... et se fait punir en contre. Niane absolument seul finalise (3-1, 74). Et encore, la punition aurait pu être pire car l'attaquant à vu son doublé refusé on ne sait pourquoi (84e).

