Ronaldinho prend officiellement sa retraite

C'était déjà plus au moins le cas depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel : Ronaldinho est à la retraite. Le magicien brésilien, âgé de 37 ans, ne rejouera plus, comme l'a annoncé dans une interview à O Globo son frère et agent Roberto de Assis Moreira. «Il s'arrête. C'est fini», a expliqué le grand frère de Ronnie.

Ronaldinho n'a plus joué à haut niveau depuis son départ de Fluminense en 2015. Il avait plusieurs fois évoqué la retraite sans jamais la confirmer, parlant souvent de propositions.

Champion du monde en 2002, vainqueur du Ballon d'Or en 2005, de la Ligue des champions en 2006, Ronaldinho a évolué dans trois clubs européens, au PSG tout d'abord (2001-2003), au FC Barcelone surtout (2003-2008), puis à l'AC Milan (2008-2011).

(L'essentiel)