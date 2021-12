Eriksen rompt son contrat avec l'Inter Milan

L'Inter Milan et Christian Eriksen se sont mis d'accord pour mettre fin au contrat de l'international danois, a annoncé le club vendredi, ce qui va permettre au joueur, six mois après son arrêt cardiaque pendant l'Euro, de chercher une équipe pour rejouer. Eriksen, 29 ans, porte depuis son accident un défibrillateur, dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel en Italie, mais cet appareil est autorisé dans d'autres championnats.

Eriksen était sous contrat jusqu'en 2024 avec le club champion d'Italie en titre, avec qui il n'a plus joué depuis son accident le 12 juin, lors du premier match du Danemark à l'Euro. L'Inter a annoncé dans un communiqué «avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat de Christian Eriksen». «Le club et toute la famille nerazzurra embrassent le joueur et lui souhaitent le meilleur pour l'avenir. Même si aujourd'hui, les chemins de Christian et de l'Inter se séparent, il restera un lien fort et indissoluble», ajoute le club.

| CHRIS



ALL THE BEST, @ChrisEriksen8!



Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili pic.twitter.com/pC2fC4oiNS — Inter ???????? (@Inter) December 17, 2021

Après son malaise, qui avait provoqué une frayeur mondiale, Eriksen s'était fait implanter un défibrillateur pour prévenir le risque de mort subite. Ce dispositif n'est pas autorisé pour les joueurs professionnels en Italie mais il est en revanche possible en théorie pour le Danois de continuer sa carrière dans d'autres championnats, comme c'est le cas par exemple pour l'international néerlandais Daley Blind à l'Ajax Amsterdam, où Eriksen a évolué entre 2010 et 2013.

Titulaire dans l'équipe championne d'Italie

Les médias italiens évoquent la possibilité de voir Eriksen rejoindre le club d'Odense, où il a fait ses tout débuts et où il a repris l'entraînement, début décembre. «Christian Eriksen utilise le terrain pour sa rééducation» mais «il ne s'entraîne pas avec notre équipe», avait indiqué à l'AFP le responsable de la communication du club de première division danoise, Rasmus Nejstgaard.

Arrivé à l'Inter Milan en janvier 2020 en provenance de Tottenham, Eriksen avait mis près d'un an à trouver sa place, peu à son aise à l'origine dans le système d'Antonio Conte et perturbé par la suspension des compétitions en raison de la pandémie de Covid. Mais en s'adaptant aux consignes de son exigeant entraîneur, il était devenu un titulaire indéboulonnable de la seconde moitié de la saison 2020/2021, devenant l'un des protagonistes du 19e scudetto décroché en mai par les Nerazzurri.

(L'essentiel/afp)