La terrible faute sur Martins qui fait basculer le match

Manchester United a bien mal débuté sa Ligue des champions, mardi soir, en Suisse, sur la pelouse des Young Boys de Berne. Un adversaire pas franchement prestigieux pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, qui comptent cette année parmi les gros outsiders de la compétition. Et les Red Devils semblaient avoir le match bien en main, après une demi-heure de jeu. Cristiano Ronaldo avait ouvert le score à la 13e. ManU dominait largement les champions de Suisse et leur milieu de terrain luxembourgeois Christopher Martins.

Mais, à la 35e minute de jeu, tout bascule. À une quarantaine de mètres du but bernois, Aaron Wan-Bissaka pousse un peu loin son ballon et Martins va pour le récupérer, a priori tranquillement. Mais Wan-Bissaka arrive sur lui pied en avant et met une grosse semelle sur la cheville du Luxembourgeois de 24 ans, qui s'effondre. L'arbitre n'hésite pas une seconde et sort un carton rouge direct, renvoyant le Mancunien au vestiaire.

Martins, lui, aurait tout aussi bien pu avoir la cheville brisée pour le même prix. Il finira tout de même par se relever et jouera jusqu'à la 82e minute de jeu, quand son coach décide de le remplacer par Rieder. Entre-temps, le vent à tourné et Berne a pris petit à petit le dessus sur Manchester United. Ngamaleu égalise à la 66e et, au bout de 5 minutes d'arrêts de jeu, Siebatcheu profite d'une grosse erreur de Lingard pour crucifier De Gea et donner la victoire aux Young Boys, faisant chavirer le Stade de Suisse de bonheur. Pour son entrée en Ligue des champions, Christopher Martins et les siens ont battu Cristiano Ronaldo et ManU!

Il est une heure du matin et j’ai envie de parler de la passe décisive de Jesse Lingard aujourd’hui contre Young Boys.

La vista, le timing, le dosage, tout est parfait.

