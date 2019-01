Accusé de sexisme, Neymar se défend

Neymar, on le sait, a bénéficié des largesses et de la bénédiction de son entraîneur pour partir en vacances plus vite que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Le 20 décembre, précisément. «Il a eu mon autorisation», avait alors insisté Thomas Tuchel pour désamorcer une polémique naissante. Mais même en coulant des jours heureux - mérités - dans son Brésil natal, entouré de l'affection de sa famille et de ses proches, l'attaquant a «réussi» à faire parler de lui. Et à déclencher une vague d'indignation.

Comment donc? En posant - avec le Barcelonais Arthur et le célèbre surfeur brésilien Gabriel Medina - en compagnie de 26 belles femmes en tenue estivale. Il n'en fallait pas davantage pour que la frange puritaine du Brésil s'insurge haut et fort et l'accuse de sexisme. Et une polémique de plus, une!

Sans doute conseillé par sa cellule de communication, Neymar n'a pas perdu le nord. Sa réplique a été cinglante. Toujours sur Instagram, accompagné cette fois de deux autres footballeurs, il a diffusé une nouvelle photo où le voit poser avec... 24 hommes.

(L'essentiel)