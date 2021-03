Grosse opération de police au siège du Barça

La police régionale catalane a annoncé lundi, avoir procédé à plusieurs «arrestations», après ses perquisitions au siège du FC Barcelone, dans le cadre d'une opération ciblant, selon plusieurs médias, l'ancien président Josep Maria Bartomeu. Le porte-parole de la police régionale catalane s'est refusé à communiquer les identités des personnes arrêtées mais selon ces médias, M. Bartomeu en fait partie. D'autres cadres du clubs ont aussi été embarqués.

Josep Maria Bartomeu et d'autres cadres du FC Barcelone ont été arrêtés dans le cadre du scandale du «Barçagate».



Le club catalan aurait engagé une société spécialisée dans les réseaux sociaux pour discréditer publiquement les joueurs et le staff.



(El Pais) pic.twitter.com/oitZeL8ggK — Actu Foot (@ActuFoot_) March 1, 2021

Un peu plus tôt, la police avait confirmé qu'elle menait ce lundi une opération au siège du Barça, à six jours des élections pour la présidence du club. «Nous sommes en train d'effectuer une opération en ce moment même avec des agents du département des délits économiques», a déclaré à l'AFP, le porte-parole, sans donner plus de détails, tandis que des sources policières ont indiqué qu'il s'agissait de perquisitions.

