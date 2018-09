Prison requise contre les lanceurs de pétards

Des peines d'un an de prison ferme et dix mois avec sursis ont été requises, mardi, à Metz, contre deux supporters de football qui avaient lancé des pétards en 2016 lors du match Metz-Lyon, blessant le gardien de l'OL et entraînant l'arrêt du match. La procureur a fustigé «un comportement nuisible, une imprudence d'une dangerosité incroyable». Ce sont «des idiots qui viennent salir l'esprit du sport, donner une image négative du football», a-t-elle estimé. Elle a en outre requis une interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant cinq ans.

Les deux hommes, âgés de 25 ans et 36 ans, assistaient dans la tribune est-basse du stade Saint-Symphorien, occupée par les supporters ultras messins - la Horda Frénétik - au match Metz-Lyon, le 3 décembre 2016, pour la 16e journée de Ligue 1. Les prévenus, sympathisants du groupe ultra, ont reconnu avoir lancé deux des trois pétards qui avaient atterri près de la cage lyonnaise, après l'ouverture du score par le club lorrain à la 29e minute. Un troisième lanceur n'a pas été identifié.

Le FC Metz réclame 1,2 million

Le gardien de l'OL, l'international portugais Anthony Lopes, avait été brièvement hospitalisé pour des acouphènes. Les deux hommes ont affirmé ne pas avoir visé le gardien. «C'est une bêtise. Sur le coup je n'ai pas réfléchi», a dit le trentenaire. «Vous aimez le foot ou faire la bagarre?», a observé la présidente, Marie-José Miceli.

Le conseil du FC Metz, partie civile, a réclamé 1,2 million d'euros de dommages et intérêts, liés notamment à l'indemnisation des spectateurs, aux travaux de sécurisation, aux frais de police supplémentaires et au déficit d'image. Poursuivis pour violence aggravée, jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive et introduction de pétards lors d'une manifestation sportive, les prévenus encourent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Le club messin avait écopé d'un retrait de trois points avec sursis et avait perdu 0-3 lors du match rejoué à huis clos en avril 2017.

