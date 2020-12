Stéphane Guy paye cher une phrase à l'antenne

C’est une phrase a priori anodine qui a valu une mise à pied à Stéphane Guy, le commentateur vedette du football sur Canal+. Samedi dernier, à la mi-temps du match de Ligue 1 entre Montpellier et le PSG (1-3), le journaliste de la chaîne cryptée a affiché son soutien à Sébastien Thoen.

«Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée, a déclaré Stéphane Guy, à l’antenne. On lui souhaite bon vent.» Avant de citer Coluche, «l'un des fondateurs de notre belle chaîne»: «Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter».

Sébastien Thoen, humoriste de profession, avait été licencié quelques jours plus tôt par Canal+ à cause d’un sketch où il parodiait Pascal Praud et son émission «L’heure des pros», diffusée sur CNews, chaîne d’information en continu du Groupe Canal.

Dans ce sketch, Sébastien Thoen incarnait Lionel Messiha, une caricature de Jean Messiha, chroniqueur de l'émission de débat et ancien membre du parti d’extrême droite le Rassemblement National (ex-FN), tandis qu’un autre ancien de la maison Canal, Julien Cazarre, parodiait le présentateur Pascal Praud.

«Canal+» ne laisse rien passer

Gérald Brice-Viret, directeur général des antennes de la chaîne cryptée, s'expliquait mercredi sur Europe 1 le ressentiment de Canal+: «C'est au-delà du sketch. Sébastien s'est affiché avec une personne qui dénigre constamment Canal+. Le fait de s'afficher avec cette personne, ça veut dire, quelque part, «je confirme les propos, je suis d'accord avec ces propos». Eh bien, nous, on n'accepte pas de dénigrer les équipes de sport, les équipes de Canal+».

L’éviction de Sébastien Thoen avait soulevé un vent de révolte au sein des rédactions de Canal+. «Nous, collaborateurs du service des sports de Canal+, et/ou journalistes des rédactions Canal+, nous indignons contre cette éviction, stipulait un courrier signé par 150 employés. Les signataires de ce communiqué sont attachés à la liberté d'expression, de caricature et de parodie, pour tous les collaborateurs du groupe, dans le respect des limites fixées par la loi. Nous revendiquons le droit d'exercer nos métiers sans craindre d'être licencié, écarté, inquiété si ce que nous disons, écrivons, déplaît à notre direction».

Avec la mise à pied de Stéphane Guy, suspendu jusqu’au 18 décembre, et tombée deux jours après la prise de position des rédactions, le message de la direction de Canal+ est sans équivoque: elle ne tolérera aucune voix discordante au sein de son effectif.

Qu’il semble loin, le fameux «Esprit Canal».

(L'essentiel/Sport-Center)