Il se fait expulser après son tir au but réussi!

Se faire expulser durant une séance de tirs au but, c'est possible! C'est la mésaventure qui est arrivée à Pierre Derville. Le joueur de Croix (qui s'est qualifié en battant Marignane 4-3 tab), n'a pas hésité à dégainer ses deux majeurs pour célébrer son tir au but réussi.

Il faut dire que le latéral gauche de Croix avait été chambré durant toute la rencontre. L'arbitre n'a toutefois guère apprécié cette réaction sanguine. Il a directement sorti son carton rouge...

Un geste plus glorieux vu lors du même match :

L'hommage de David Alcibiade (passé par Nantes) à Emiliano Sala après la qualification de la Croix en Coupe de France. ? (? Frédéric Porcu de @lequipe) pic.twitter.com/2NlAFuHv6V– PFC (@PassionFootClub) 23 janvier 2019

(L'essentiel)