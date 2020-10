Formé au FC Metz, Bouna Sarr vers le Bayern

Le latéral droit de l'Olympique de Marseille Bouna Sarr, formé au FC Metz, devrait signer au Bayern Munich, et le milieu français Michaël Cuisance faire la route dans l'autre sens, a annoncé l'entraîneur marseillais, André Villas-Boas, dimanche. «Bouna, je ne peux pas me permettre de l'annoncer officiellement, mais oui, il a une offre du Bayern et l'offre inclut la cession de Cuisance», a dit «AVB».

L'arrière-droit devrait être transféré pour une dizaine de millions d'euros et un contrat de quatre ans, selon plusieurs médias, La Provence, L’Équipe et RMC. Il était attendu dimanche soir en Bavière. L'OM ferait une bonne opération avec Sarr, payé 1,5 million d'euros à Metz en 2015. Recruté comme milieu de terrain offensif l'été d'avant l'arrivée de Frank McCourt (propriétaire) et de Jacques-Henri Eyraud, le joueur âgé de 28 ans a été métamorphosé en latéral droit par Rudi Garcia, la saison 2017/2018.

Au Bayern, Sarr sera en concurrence avec Benjamin Pavard, aligné surtout en défense centrale, Joshua Kimmich, plutôt milieu de terrain et le jeune Américain Chris Richards (20 ans), titulaire dimanche contre Herta Berlin (4-3 pour les champions d'Europe).

(L'essentiel/afp)