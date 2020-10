Pogba ne va pas quitter les Bleus à cause de sa foi

La tempête est née d'un article dans le tabloïd «The Sun». Paul Pogba, star de Manchester United et de l'équipe de France, aurait décidé d'arrêter la sélection nationale, suite au discours d'Emmanuel Macron en hommage au professeur décapité Samuel Paty. Pour mémoire, le président français avait martelé que la France «ne renoncera jamais aux caricatures». Une défense de la laïcité et de la liberté d'expression qui entraîne depuis plusieurs jours des condamnations et le boycott de produits français dans plusieurs pays musulmans.

«Information 100% infondée sur des choses que je n'ai jamais dites ou même pensées», a répondu le footballeur sur Facebook, dans un long message sans équivoque: «Je suis consterné, choqué et énervé que des «médias» m'utilisent pour faire des gros titres totalement faux sur le sujet sensible des récents événements en France. Le tout en y mêlant l'équipe de France et ma religion», explique le Français de 27 ans, qui n'a jamais fait mystère de sa foi musulmane.

Le joueur a également annoncé son intention de porter plainte: «Des personnes abusent de la liberté de la presse sans se soucier des conséquences sur la vie des gens, et la mienne en l’occurrence», a-t-il justifié.

Le milieu français Paul Pogba a annoncé aujourd'hui qu'il allait porter plainte contre les médias qui ont véhiculé une rumeur concernant un retrait de l'équipe de France en signe de protestation contre de récents propos du président français Emmanuel Macron sur l'islam #AFP pic.twitter.com/XsufkB2qt5 — Agence France-Presse (@afpfr) October 26, 2020

Le tabloïd anglais a, depuis, modifié l'article tout en précisant qu'il s'était appuyé sur «des sources au Moyen-Orient». La source en question pourrait être un obscur média égyptien comptant très peu d'abonnés. Le site en question (195sports.com) aurait été le premier à véhiculer la rumeur sans le moindre élément.

(th/L'essentiel)