Un match fou se termine en bagarre à Aubange

C'est un match pour une possible accession au 6e niveau du football en Belgique (P1) qui s'est mal terminé, ce mercredi 1er mai à Aubange, à quelques km à peine de la frontière avec la France et le Grand-Duché. La rencontre de P2A (7e niveau belge) entre Aubange et Bleid opposait deux équipes du sud de la province belge de Luxembourg et face à la caméra de TV Lux, les acteurs de cette partie sont visiblement passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Alors que l'ES Bleid se dirigeait tout droit vers un succès lui permettant de terminer 3e de la série grâce à un but de Marull dès la 25e minute de jeu, Aubange a enfin rétabli le score de parité à la 85e minute de jeu grâce à Peixoto. Un nul qui permettait, à ce moment-là, aux Aubangeois de dépasser leurs adversaires du jour au classement, mais c'était sans compter sur une fin de match complètement folle... Bleid a repris les devants 1-2 à la 89e avant de voir Aubange égaliser (2-2), à nouveau, une minute plus tard dans une ambiance déjà bien électrique dans les tribunes et sur le terrain.

À la 96e minute de jeu, sur une phase qui, au top niveau, aurait probablement demandé l'intervention du VAR, l'arbitre a désigné le point de penalty en faveur de Bleid dont le capitaine ne s'est pas fait prier pour permettre aux siens de l'emporter (2-3) avant d'aller provoquer sur l'ensemble du terrain les supporters aubangeois. Ce qui a eu le don de les exciter encore plus et de provoquer un début de bagarre générale dès la fin du match....

(fl/L'essentiel)