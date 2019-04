Les insultes terribles de Diego Costa à l'arbitre

Diego Costa was forced to leave the pitch after getting a red card



Barcelona 0-0 Atletico Madrid#BarçaAtleti pic.twitter.com/LAoeXni2qw — Swype Sports ™ (@SwypeSports) 6 avril 2019

Diego Costa n'est pas connu pour être le joueur le plus fair-play. Mais l'international espagnol a sérieusement dépassé les bornes samedi lors du choc Atlético-Barça remporté par les Blaugrana (0-2). Probablement frustré par la tournure du match, le joueur d'origine brésilienne s'en est pris à l'arbitre de manière véhémente. Ce qui lui a valu une expulsion.

«À la 28e minute, le joueur Diego Costa a été expulsé pour le motif suivant : Il s'est dirigé vers moi et m'a dit de vive voix, dans les termes suivants : "Je chie sur ta p... de mère ! Je chie sur ta p... de mère !" »

«Il s'adressait à lui-même»

L'attaquant a également tenu le bras de l'officiel pour l'empêcher d'avertir Godin et Gimenez. Finalement calmé par son adversaire Gerard Piqué, le joueur de 30 ans a assuré «qu'il s'adressait à lui-même» et non à l'arbitre.

À noter qu'Antoine Griezmann a aussi vécu quelques mésaventures, en plus de faire une croix (presque) définitive sur le titre cette saison. Le Français annoncé à Barcelone depuis un bon bout de temps a été copieusement sifflé par le public du Camp Nou. De quoi peut-être le faire réfléchir quant à l'opportunité d'évoluer en Catalogne...

