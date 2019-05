À défaut de tout rafler, Lionel Messi a... tout rasé!

Dimanche, le FC Barcelone, champion d'Espagne, s'est un peu consolé de l'humiliation européenne subie à Liverpool en battant 2-0 Getafe. Cinq jours après sa débâcle en demi-finale retour de Ligue des champions à Anfield (4-0), le Barça s'est imposé au Camp Nou sur une frappe à bout portant d'Arturo Vidal (39e) et un but contre son camp du Togolais Djené (89e). De quoi demander pardon aux supporters catalans...

Mais ces derniers ont peut-être retenu autre chose du week-end. Leur attaquant vedette Lionel Messi, pressenti une nouvelle fois pour être le futur Ballon d'or, est apparu avec un nouveau look. À l'ancienne. Fini l'allure de hipster travaillée depuis 2016 avec ses tatouages, sa barbe taillée et sa coiffure, l'Argentin a tout rasé. De quoi redonner au joueur de poche une apparence juvénile, lui qui fêtera ses 32 ans dans un mois. L'histoire ne dit pas pourquoi il a fait ce choix.

