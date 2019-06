Le baiser passionnel d'un joueur à une journaliste

C'est un scénario dorénavant bien rôdé, mis en scène par l'UEFA elle-même, avec le concours des diffuseurs officiels. Après chaque match, les téléspectateurs ont droit aux fameuses interviews, un ou plusieurs joueurs se succédant au micro pour quelques propos volés, souvent insignifiants, prononcés devant le panneau des sponsors

A la Lviv Arena, quelques instants après le très facile succès de l'Ukraine contre la Serbie en éliminatoires de l'Euro 2020 (5-0), Oleksandr Zinchenko a réussi à se faire remarquer d'une manière beaucoup plus osée et inattendue. Alors qu'il était interrogé par la charmante journaliste Vlada Sedan, le défenseur de Manchester City a soudainement embrassé de manière appuyée son interlocutrice dans le cou, avant de fixer la caméra, et de s'en aller avec un large sourire.

?Zinchenko kisses reporter after Ukraine Serbia 5-0 pic.twitter.com/PLt0JYLgEz– SportsBoxingUA (@SportUA2) 7 juin 2019

Apparue gênée autant par le geste du joueur que par les rires en plateau, la jeune femme allait ensuite cacher son visage derrière ses notes.

Forcément, après ce baiser plus que volé, de nombreux internautes se sont très vite indignés du geste de l'international ukrainien pour dénoncer son manque de respect et son sexisme. D'autres, en revanche, ont souligné que la jeune femme n'avait pas du tout été choquée par ce baiser, voire qu'elle avait même apprécié.

Et pour cause, selon certaines rumeurs insistances, la journaliste de télévision et le joueur se fréquentent régulièrement en dehors des terrains et seraient même peut-être beaucoup plus proches qu'on ne le croit. De quoi justifier un tel élan amoureux?

(L'essentiel)