Elle marque un but étrange avec ses fesses

Les jeunes Lionnes ont réussi un festival, dimanche à Saint-Malo, en France, pour leur dernier match de groupe de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Après avoir encaissé l'ouverture du score de Muñoz en première mi-temps, les Anglaises sont revenues le couteau entre les dents après la pause. À tel point qu'elles ont passé six buts aux Mexicaines (résultat final 6-1), pour terminer premières de leur groupe et se qualifier aisément pour les quarts de finale de la compétition, où elles affronteront vendredi les Pays-Bas, la France ou la Nouvelle-Zélande.

L'attaquante anglaise Laurent Hemp, qui évolue depuis le début de la saison avec l'équipe de Manchester City, s'est particulièrement distinguée dans ce match de Mondial en inscrivant un triplé (62e, 68e et 80e). L'un de ses buts a rapidement créé le buzz sur la Toile, puisqu'elle l'a inscrit dans une position peu académique. En voulant contourner la gardienne mexicaine, Hemp a été victime d'une faute et a effectué un vol plané. En retombant, son fessier a agi comme un propulseur sur le ballon, le catapultant au fond des filets. Lorsqu'on est un bon attaquant, on trouve toujours un moyen de marquer!

Un peu plus tard en soirée, la joueuse âgée de 17 ans a fait valoir son sens de l’humour en partageant les images de son but insolite sur son compte Twitter. «Ceux qui veulent me détester diront que je ne l'ai pas fait exprès», s'est-elle amusée.

