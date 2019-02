«Au foot, une femme ne peut pas parler "tactique"»

«Ah, les filles... Allez jouer la Coupe du monde, mais surtout ne parlez pas de tactique!» Avec ce tweet, Regina Baresi, capitaine de l'Inter Milan féminine, fille et nièce de deux grands noms du "calcio", a en quelque sorte fait le point sur la situation du football féminin dans la Péninsule. Les joueuses de la Nazionale s'apprêtent à participer au Mondial (7 juin-7 juillet), une première depuis 1999. Les garçons, eux, ont raté le rendez-vous russe, du jamais vu depuis 1958. Mais Fulvio Collovati, champion du monde 1982, a tout de même assuré sur la Rai que, sous peine de lui "retourner l'estomac", une femme ne pouvait pas "parler de tactique" car "elle ne comprend pas comme un homme".

Interviewée peu avant cette sortie sexiste, la sélectionneuse de l'équipe féminine, Milena Bertolini, avait justement expliqué que le Mondial à venir serait "une opportunité importante" pour le développement de la discipline en Italie. "Cela peut faire comprendre aux petites filles, mais aussi à tous les Italiens, la normalité du foot joué par les femmes. En Italie, c'est encore considéré comme un peu étrange", avait-elle dit. Dans un pays qui compte seulement 23 000 licenciées, contre plus de 200 000 en Allemagne ou 160 000 en France, la qualification de ses joueuses avait tout de même été saluée comme un exploit, d'autant qu'elle intervenait juste avant le Mondial russe, où les quadruples champions du monde italiens n'ont brillé que par leur absence. "Évidemment, on en a profité au plan médiatique. Je regrette que les garçons aient manqué le Mondial, c'est une défaite pour tout le football italien. Mais probablement que les filles ont eu une motivation supplémentaire, pour dire "regardez, nous on est là, on fait quelque chose de fort", raconte Milena Bertolini.

Juve, Milan, Roma

Plus au Nord, les Écossaises ont également réussi quelque chose de fort, avec une qualification historique pour le Mondial, deux ans après une première participation à l'Euro. Mais contrairement à l'Italie, la présence des joueuses de Michelle Kerr en France ne viendra pas compenser un accident de parcours chez les hommes, absents en Coupe du monde depuis... l'édition française en 1998. Scott Booth, ancien joueur d'Aberdeen et du Borussia Dortmund, faisait alors partie de la sélection. Aujourd'hui, il coache les joueuses de Glasgow City, quarts de finalistes de la Ligue des champions en 2015 et intouchables dans leur pays, avec douze titres d'affilée.

Selon lui, le football féminin est en plein développement en Écosse. "Tout ce qu'il y a autour s'est amélioré et est devenu beaucoup plus important ces trois, quatre dernières années", a-t-il dit. "Chaque saison, un nouveau grand club crée sa section féminine. Ça aide beaucoup." Le constat est identique en Italie, où la Juventus, l'AC Milan ou l'AS Rome ont récemment rejoint la première division féminine, lui donnant un nouvel élan. "C'est fondamental. Parce qu'au plan médiatique, on parle désormais de foot féminin. Ça existait avant, mais si personne ne parle de toi, c'est comme si tu n'existais pas", explique Bertolini. Et sa sélection en retire les fruits. "Il y a plus de ressources. Les jeunes Italiennes sont mises en situation d'évoluer de façon professionnelle, de développer leur talent", assure-t-elle.

Semplice, inevitabile curiosità:

nella stagione del politicamente corretto e dell'indignazione un tanto al chilo, chi la pensa come @FulvioCollovati campione del mondo '82?

D'accordo = rtw

Dissento = ❤️pic.twitter.com/bi94fTLHrI — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 18 février 2019

Il mio voltastomaco dura da ieri. Se volete vi spiego il fuorigioco, la var, il 4-3-3, la difesa a zona e quanto un uomo può essere ancora limitato nel 2019.

Ah ragazze, andate a giocarvi i mondiali ma non parlate di tattica... #Collovati — Regina Baresi (@ReginaBaresi) 18 février 2019

World Cup winner Fulvio Collovati has apologised for these outrageous comments about women and football. pic.twitter.com/2K5vDkZVvx — ESPN UK (@ESPNUK) 19 février 2019

[QUOTE] @janicecayman était l'invitée de #CFootRTBF à l'occasion du week-end #FootballforAll ⚽️



Elle est notamment revenue sur les propos désobligeants qu'a tenus le consultant Fulvio Collovati à propos des femmes dans le foot. #10ansCFootRTBF pic.twitter.com/FMDhla7eY7 — #10ansCFootRTBF (@CFootRTBF) 24 février 2019

(L'essentiel/afp)