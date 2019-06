Dijon arrache son maintien en L1 face à Lens

Dimanche 2 juin

Dijon, 18e de la saison en Ligue 1, a arraché son maintien dans l'élite contre Lens, 5e de Ligue 2, au terme du match de barrage retour remporté au bout du suspense 3 à 1 dans son stade Gaston-Gérard, dimanche soir. Avec le match nul 1-1 obtenu jeudi à Lens, les hommes d'Antoine Kombouaré disputeront une quatrième saison consécutive en L1. En revanche, les Sang et Or, qui n'ont plus connu la première division depuis leur relégation au printemps 2015, devront encore passer au moins une saison à l'échelon inférieur.

La France a battu la Bolivie 2 à 0 en match amical grâce notamment au 29e but en Bleus d'Antoine Griezmann, dimanche, à Nantes, avant son déplacement en Turquie en qualifications à l'Euro-2020. Thomas Lemar a ouvert la marque à la 5e minute avant que Griezmann ne double la mise pour les Bleus (43e), inscrivant son 29e but en équipe de France. Soit un de plus que Youri Djorkaeff, le plaçant à la 8e place des meilleurs buteurs bleus de tous les temps.

Tout est bien qui finit bien. Mené 1-3 après avoir raté un penalty (61e) par Vincent Thill, le Luxembourg a trouvé les ressources pour arracher le nul (3-3) ce dimanche en match amical face à Madagascar. Vincent Thill avait ouvert le score dès la 2e minute d'une frappe du gauche.

Mais Voavy (35e), Andriatsima (37e sp) et Andriamahitsinoro (62e) ont permis aux visiteurs de prendre le large. La troupe de Luc Holtz n'a rien lâché et Selimovic (90e), puis Jans (93e) ont permis aux Luxembourgeois de finir la partie sur une bonne note avant la suite des éliminatoires de l'Euro 2020. Vendredi soir, le Luxembourg défie la Lituanie à Vilnius, avant un déplacement en Ukraine trois jours plus tard.

(L'essentiel)