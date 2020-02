Les jeunes interdits de têtes au Luxembourg?

Emboîtant le pas aux États-Unis qui ont interdit dès 2015 le jeu de tête chez les moins de 12 ans, l'Écosse a choisi en janvier de faire de même. À l'origine de la mesure, une étude de l'Université de Glasgow selon laquelle les jeunes footballeurs auraient 3,5 fois plus de risques d’être atteints de démence, à cause notamment d'impacts répétés du ballon contre la tête avant 12 ans.

Au Luxembourg, le député Gusty Graas (DP) a interpellé mardi les ministres des Sports et de la Santé dans une question parlementaire. Demandant des chiffres sur le nombre de commotions chez les jeunes footballeurs, il a appelé les ministres à prendre position sur l'interdiction du jeu de tête ou l'usage de ballons plus légers ou en mousse. En attendant leurs réponses, les éducateurs des clubs luxembourgeois réclament plus d'études.

« Avant les U17, les jeunes ne s'entraînent pas de la tête »

«Si le risque est avéré, ce problème doit être traité au niveau des fédérations et des instances internationales (UEFA et FIFA)», estime Jeffrey Ludovicy, président de la commission des jeunes de la Jeunesse. La santé d'abord. Un souci partagé par son homologue du FC Differdange 03, Guy Altmeisch, même s'il relativise: «Enfants, nous nous entraînions à 10 ans à faire des têtes sur un ballon attaché à une perche. Mais depuis quinze ans, il n'y a plus d'entraînements spécifiques».

Président de la Comission technique du RFCU, Jacques Muller partage ce constat. «Avant les U17, les jeunes ne s'entraînent pas de la tête. Et à la fin de chaque match, il y a sans doute 95 % des joueurs qui n'ont pas touché un ballon de la tête. Mais seule la science peut trancher ce débat».

(Nicolas Martin/L'essentiel)