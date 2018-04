Ben Arfa a bien fêté son année au placard

Jamais à court d'idée pour amuser la galerie, Hatem Ben Arfa a encore fait très fort en dévoilant jeudi soir un nouveau cliché sur Instagram. La photo le montre hilare, les deux pouces en l'air, en train de poser devant un petit gâteau sur lequel est disposé une bougie.

Le message est très clair: «Joyeux anniversaire à moi , 1 an de placard ça se fête». La dernière rencontre de l"international français sous le maillot du PSG remonte en effet à un match de Coupe de France, face à Avranches, la saison passée.

Plusieurs écarts de conduite

Il n'a plus jamais porté le maillot du club depuis. Coutumier des écarts de conduite, le joueur était notamment passé outre son président Nasser Al-Khelaïfi pour se plaindre de sa situation sportive... à l'émir du Qatar en personne, propriétaire du PSG.

Le fait qu'il se moque royalement de son entraîneur Unai Emery en imitant son accent français n'a pas non plus dû jouer en sa faveur. Pas certain que le club parisien apprécie cette dernière sortie du trublion Ben Arfa...

