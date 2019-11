Deux records de précocité pour Timo Werner

Timo Werner, le buteur de Leipzig, est devenu samedi le plus jeune joueur de l'histoire à compter 200 matches de Bundesliga, et le troisième plus jeune à atteindre la barre des 75 buts derrière les légendes Dieter et Gerd Müller. À 23 ans et 262 jours, l'international a débuté contre Cologne samedi sa 200e partie de première division: 95 pour Stuttgart (2013-2016) et 105 pour le RB Leipzig (depuis 2016).

Le précédent record de précocité à 200 matches appartenait à Charly Körbel, une icône de l'Eintracht Francfort des années 1970/80 (24 ans et 99 jours). En marquant samedi le premier but de Leipzig, Werner devient également le troisième plus jeune joueur à 75 buts en Bundesliga, derrière les légendaires Dieter Müller (22 ans et 331 jours, années 1970/80) et Gerd Müller (22 ans et 337 jours, années 1960/70).

(L'essentiel/afp)