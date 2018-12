Fellaini et les cheveux, l'histoire continue

Ses cheveux lui manquent apparemment,Fellaini?? pic.twitter.com/WWSfsMnvLC– Ch@rles (@Chrles70258150) 6 décembre 2018

On connaissait le tirage de maillot pour stopper un joueur, mais attraper les cheveux est désormais un moyen tout aussi efficace pour enrayer une offensive adverse. Après avoir arboré une coupe afro pendant une décennie, Marouane Fellaini a décidé de changer de look à la mi-novembre et les images de ses cheveux courts avaient fait le tour de la Toile. Mais le Belge de Manchester United a à nouveau fait parler de lui, mercredi soir, pour une histoire capillaire.

Alors que le score était de 2-2 entre les Red Devils et Arsenal à cinq minutes de la fin de la partie, le milieu de 31 ans a agrippé la tignasse de Mattéo Guendouzi pour l'arrêter. Une faute qui n'a pas même pas été sanctionnée par un carton jaune. «Il y avait une petite pointe de jalousie je pense, s'est amusé le Français au micro d'RMC Sport. Il ne digère pas, peut-être, le fait d'être passé aux cheveux courts, je pense».

En mai 2016, Marouane Fellaini avait été victime d'une faute du même style du joueur de Leicester, Robert Huth. Il n'avait pas du tout apprécié et répondu par un coup de coude.

(L'essentiel/Sport-Center)