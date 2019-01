«Il voulait dire au revoir à ses amis»

Mardi, en début d'après-midi, les recherches se poursuivaient activement dans les îles anglo-normandes pour retrouver la trace de l'avion disparu la veille au soir et de ses occupants, dont le footballeur italo-argentin Emiliano Sala. Malgré le dispositif mis en place pour quadriller toute la région, les secours n'avaient toujours rien repéré. Channel Islands Air Search, qui survole la zone, ne s'attendait plus à retrouver des survivants.

Así buscan a Emiliano SalaEl responsable del puerto de Guernsey: "Un helicóptero de la guardia costera francesa, el helicóptero local de Brecqhou, el bote salvavidas Alderney y una aeronave de ala fija de Francia buscan en el área de probabilidad hasta el noroeste de Alderney" pic.twitter.com/tMIj089Bap– TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 22, 2019

Interrogés par divers médias, les parents du joueur qui venait de signer un nouveau contrat avec Cardiff City, en Premier League britannique, tentaient de s'accrocher à l'espoir que leur fils de 28 ans pourrait être retrouvé. «Un ami m'a mis au courant, a expliqué le père à la chaîne argentine Channel 5 News. Je n'en savais rien. Je suis à Rosario et je suis désespéré. J'espère que tout ira bien. Il n'y a toujours personne de Nantes (NDLR: l'ancien club de Sala, d'où il s'était envolé) qui ait communiqué avec nous. Nous sommes inquiets, désespérés. Ça nous a pris par surprise. Je n'ai aucune information sur son voyage. Tout ce que je sais, c'est que c'était un petit avion. Ils disent qu'il a perdu le contrôle dans la Manche. Je ne sais pas ce qui a pu se produire. Je reste sans voix», a expliqué Horacio Sala.

«L'avion appartient au président du Cardiff City FC, a pour sa part précisé Mercèdes, la maman du joueur. Ils nous ont informés qu'il avait disparu et qu'ils le recherchent».

Du côté du FC Nantes, le président Waldemar Kita, ancien patron d'Emiliano Sala, s'est également exprimé, répondant aux questions de la chaîne CNN. «Je crois qu'il est revenu parce qu'il voulait dire au revoir à ses amis. C'est un garçon poli, gentil et adorable, aimé de tous. Il est très respectueux, très courtois. Je pense à sa famille et tous ses amis. Pour le reste, nous ne savons pas encore. J'ai toujours l'espoir que ça ne soit pas fini, qu'il est quelque part. Je n'étais même pas au courant qu'il était à Nantes. Comme il n'appartient plus au club, il fait ce qu'il veut. Et je dis ça parce que j'ai toujours l'espoir qu'on le retrouvera».

En milieu d’après-midi, les dirigeants de Cardiff City ont également diffusé un communiqué: «Nous étions très choqués en entendant la nouvelle de la disparition de l'avion. Nous attendions l'arrivée d'Emiliano hier soir (NDLR: lundi) à Cardiff et il devait vivre aujourd'hui sa première journée avec l'équipe. Notre propriétaire, Tan Sri Vincent Tan, et notre président, Mehmet Dalman, sont très abattus par la situation. Ce matin, notre première décision a été d'annuler l'entraînement et les pensées de l'équipe, du staff et de tout le club sont avec Emiliano et le pilote. Cardiff City voudrait remercier ses fans et toute la famille du football pour leur soutien dans ce moment difficile. Nous continuons à prier pour des nouvelles positives».

