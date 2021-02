La vie amoureuse de Pelé bientôt sur Netflix

Âgé aujourd’hui de 80 ans, Pelé révèle dans un nouveau documentaire Netflix, intitulé simplement «Pelé», de quelle manière il a profité des femmes qui se jetaient à ses pieds au plus fort de sa gloire sportive.

La légende du football, qui a marqué 12 buts en 14 matches de Coupe du monde, a eu tellement d’aventures amoureuses qu’il peine actuellement à compter sa descendance. Il dit: «En toute honnêteté, je peux dire que j’ai eu quelques liaisons, dont certaines ont abouti à des enfants mais je n’en ai entendu parler que plus tard.»

Trois mariages et sept enfants connus

Pelé a été marié trois fois, il a sept enfants connus, dont Sandra Machado qu’il a refusé de reconnaître, même après que les tribunaux ont décidé en 1996 qu’elle était sa fille. Cinq de ses enfants - Kelly, 54 ans, Edinho, 50 ans, Jennifer, 42 ans, et les jumeaux Joshua et Celeste, 24 ans - sont issus de ses deux premiers mariages avec Rosemeri dos Reis Cholbi et Assiria Lemos Seixas.

Sandra, qui est morte d’un cancer en 2006, est le fruit d’une romance illicite avec la femme de ménage Anisia Machado. Une liaison en 1968 avec la journaliste Lenita Kurtz a donné naissance à une fille Flavia, 52 ans. Le héros brésilien affirme avoir joué la transparence et avoir dit d’entrée de cause à ses femmes et à ses petites amies qu’il était infidèle. «Je n’ai jamais menti, elles le savaient», commente-t-il. Maria da Graca Xuxa - un ancien mannequin de 57 ans qui a commencé à voir Pelé alors qu’elle n’avait que 17 ans a révélé le mois dernier: «Il m’a bien dit que c’était une relation ouverte, mais uniquement pour lui.»

Avant de passer pro, il cirait les chaussures

Les parents d’Edson Arantes do Nascimento étaient pauvres, malgré le fait que son père Dondinho portait les couleurs de l’une des meilleures équipes de football de l’État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil. Jeune garçon, Pelé jouait avec un ballon fabriqué à partir d’une chaussette bourrée de papier. Avant de devenir professionnel, il a gagné de l’argent en cirant des chaussures. «Nous sommes partis de rien, nous n’avions pas grand-chose. Nous étions pauvres, mais mon père a toujours travaillé.»

Moins d’un an après avoir fait ses débuts en championnat, Pelé a été appelé en équipe nationale et a obtenu sa première sélection à l’âge de 16 ans. L’été suivant, en 1958, il a joué un rôle majeur dans la première victoire du Brésil en Coupe du monde. À l’époque, certains participants au tournoi en Suède n’avaient jamais vu ou rencontré quelqu’un de noir. le Brésilien se souvient: «Cette Suédoise n’arrêtait pas de me frotter la peau pour voir si elle allait se détacher.»

Courtisé par les femmes

En finale, l’attaquant a marqué deux buts incroyables et a permis à son équipe de battre la Suède 5-2. Dès lors, tout le monde connaissait Pelé, que l’on présentait comme le roi du Brésil. «Je ne pouvais pas sortir. Partout où j’allais, les gens venaient vers moi.»

Dès son plus jeune âge, le footballeur a vu les femmes affluer à sa porte. Cette situation a été très difficile à vivre pour sa première femme. «Je l’ai épousée en 1966, alors que j’avais 25 ans. Ce n’était pas la folle passion. Je l’aimais beaucoup, mais j’étais trop jeune.» Leur fils Edinho a développé un grave problème de drogue et s’est lancé dans le commerce de substances illicites. Cela lui a valu, en 2017, une condamnation à 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

Le moment le plus triste de sa vie

Le premier mariage de Pelé s’est terminé en 1982 après sa liaison avec le mannequin brésilien Maria da Graca Xuxa. Douze ans plus tard, il s’est marié une deuxième fois, cette fois avec la chanteuse de gospel Assiria. Leur union s’est terminée par un divorce en 2008.

Avec tous ces bouleversements personnels, il est peut-être surprenant que Pelé décrive «l’élimination de la Coupe du monde en Angleterre en 1966 comme le moment le plus triste de ma vie. À ce moment-là, je ne voulais pas être Pelé.» Pelé vit aujourd’hui dans un manoir en bord de mer près de São Paulo avec sa troisième femme Marcia, 48 ans, qu’il a épousée à l’été 2016.

