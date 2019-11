Un coup de karaté en plein match

On jouait la 34e minute de cette rencontre entre Lyon et Nice, samedi. Les Lyonnais venaient de marquer le 2-0, les fans avaient allumé des fumigènes et de la fumée avait envahi le Groupama Stadium. Ceci explique peut-être cela...

C'est à ce moment là que Fernando Marçal s'est transformé de footballeur en karatéka. Il a asséné un énorme coup de pied à hauteur de la tête d'Hicham Boudaoui. Son balayage du pied gauche est magnifique... mais pas sur un terrain de football. Ce geste lui a d'ailleurs valu un carton rouge direct.

Réduit à dix de la 34e minute à la 86e et à l'expulsion de Patrick Burner, Lyon a tenu le choc. Ces trois points permettent aux hommes de Rudi Garcia de remonter à la 7e place du classement de Ligue 1 en attendant les matches de dimanche.

(L'essentiel)