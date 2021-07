«L'atmosphère était très belle au stade de Munich»

«On était que 14 000 spectateurs, mais il y avait une très belle atmosphère». Vendredi soir, le président d'Etzella, Tun Di Bari, a vécu la qualification des Italiens face aux Belges (2-1) dans les travées de l'Allianz Arena de Munich. «J'ai eu les places via la Fédération luxembourgeoise de football (FLF)», explique celui qui siège au conseil d'administration de la FLF. «Au début, on ne savait pas qui jouerait ce quart, alors, quand l'Italie s'est qualifiée, on était super contents», raconte le Luxembourgo-Italien, qui a assisté à la rencontre avec sa famille. «Placé en tribune latérale, Tun Di Bari a exulté sur le but, finalement refusé, de Leonardo Bonucci.

«Au bout de 20 minutes, on a même pu se rapprocher de la pelouse car il y avait des places suffisamment isolées», raconte le dirigeant, aux anges, lorsque la Squadra Azzurra l'a emporté. «Après le match c'était la fête autour du stade, les Belges ont accepté leur défaite», note-t-il.

Le président d'Etzella avait aussi les billets pour la demie contre l'Espagne, mardi, mais a décidé de ne pas y aller à cause des quarantaines en vigueur à Londres. «En revanche, je n'avais pas pris de billets pour la finale. J'étais au stade en 2000 quand l'Italie a perdu contre la France et je me suis toujours dit que c'était à cause de moi».

(Nicolas Grellier/L'essentiel)