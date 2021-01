Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire

Selon de nombreuses statistiques, Cristiano Ronaldo est devenu mercredi le meilleur buteur de tous les temps, lors de la victoire de la Juventus contre Naples, en finale de la Supercoupe d’Italie (2-0). Le Portugais devance ainsi le Tchécoslovaque Josef Bican (759 réussites) et le Brésilien Pelé (757 buts).

On jouait la 64e de jeu lorsque, à la suite d’un corner, CR7 a profité d’un ballon mal dégagé de Bakayoko pour crucifier le pauvre Ospina à bout portant. Grâce à cette réussite, le Portugais porte désormais son total de buts inscrits en match officiel à 760, clubs et sélection nationale confondus. Il a fait trembler les filets 450 fois avec le Real, 118 avec Manchester United, 85 avec la Juventus, 5 avec le Sporting et 102 avec le Portugal.

Au niveau de cette statistique réalisée en 1040 matches, Ronaldo devance le Tchécoslovaque Josef Bican (759 buts), les Brésiliens Pelé (757) et Romario (743) et l’Argentin Lionel Messi (719).

Après la rencontre, sur son compte Twitter, le Portugais n’a pourtant pas mis ce record en avant: «Très heureux de mon 4e titre en Italie... Nous sommes de retour! C'est la Juve que nous aimons, celle dans laquelle nous croyons et c'est l’état d’esprit qui nous mènera aux victoires que nous voulons! Bien joué, les gars!», a-t-il écrit.

Very happy with my 4th title in Italy... We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! ️ pic.twitter.com/NoU2ux39gW