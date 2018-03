Pour le Mondial, Mourinho devient commentateur

«Le célèbre entraîneur portugais José Mourinho, qui s'est vu attribuer le surnom de "Special One" et a dirigé les plus grands clubs du monde, rejoindra l'équipe de "RT"», a annoncé la chaîne sur son site Internet. «Il partagera ses opinions d'expert, ses connaissances et son expertise du football avec les spectateurs de "RT"», ajoute le communiqué. José Mourinho, cité par la chaîne, s'est dit «très content de faire partie de l'équipe de "RT"», ajoutant qu'il partagera «avec plaisir (ses) impressions sur les matches».

«Nous continuons de construire la "dream team" de "RT". Maintenant, on a un entraîneur», a pour sa part commenté la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian. RT n'a pas les droits de diffusion des matches de la Coupe du monde mais José Mourinho participera à des émissions spéciales sur le Mondial 2018, a précisé RT. L'ancien gardien de but de Manchester United et du Danemark, Peter Schmeichel, a lui aussi rejoint RT pour qui il commente déjà les préparatifs du Mondial 2018, organisé pour la première fois en Russie, du 14 juin au 15 juillet prochain.

RT, qui diffuse en langues étrangères, est souvent accusé en Europe et aux États-Unis de relayer la propagande du Kremlin. Elle a pour mission officielle d'apporter un «point de vue alternatif» et un «aperçu de la position russe» aux téléspectateurs étrangers, et dispose déjà de chaînes diffusant en anglais, espagnol et arabe.

(L'essentiel/AFP)