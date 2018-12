La fin est proche pour le duo Robben-​​Ribéry

«C'est ma dernière année avec le Bayern». Arjen Robben, qui fêtera ses 35 ans en janvier, a levé le suspense et annoncé sa décision dimanche dans un journal néerlandais. «Je pense que c'est la bonne chose à faire, et que c'est bien de l'annoncer maintenant», dit-il au Algemeen Dagblad, repris par tous les médias allemands.

Dimanche matin, le président du club bavarois Uli Hoeness a déclaré lors d'une rencontre avec des supporters que Robben et Franck Ribéry (35 ans) jouaient «très vraisemblablement leur dernière saison avec le FC Bayern. L'effectif sera remanié (la saison prochaine). Nous allons mener une politique de transferts très offensive, les caisses sont bien pleines», a lancé Hoeness, confirmant des intentions déjà affichées ces dernières semaines.

Ribéry, qui aura 36 ans en avril, n'a pas officiellement fait connaître ses projets, mais les médias allemands tiennent pour quasi-certain son départ en fin de saison. Vendredi, lors de l'assemblée générale du Bayern, le président du directoire Karl-Heinz Rummenigge, cheville ouvrière du club, avait pris la défense de ses deux vétérans, beaucoup critiqués dans la presse depuis le début de saison: «Le duo Robbery a écrit des chapitres glorieux de notre histoire», avait-il lancé, «ce sont des légendes du FC Bayern».

«Ils ne doivent pas être jugés sur leur âge, mais sur les qualités», avait ajouté Rummenigge, alors que Robben a encore réalisé un festival mardi soir en Ligue des champions, avec un doublé qui a lancé la large victoire des Allemands 5-1 contre Benfica. Ribéry avait marqué le 5e but, son premier de la saison.

Arrivé au club en 2009, Robben a joué 305 matches sous les couleurs de Munich, remporté sept titres de champion et quatre coupes d'Allemagne, et marqué 143 buts, dont le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2013 contre Dortmund. L'ex-international «Oranje» n'annonce pas qu'il prend sa retraite sportive: «Que vais-je faire après le Bayern? Les offres vont venir, nous allons voir cela bientôt», dit-il.

Ribéry est lui bavarois depuis 2007. Il a joué 533 fois avec Munich, et marqué 139 buts. Il était également de l'équipe vainqueur de la C1 en 2013, et a remporté au total huit titres de champion d'Allemagne et cinq coupes nationales.

(L'essentiel/Sport-Center/AFP)