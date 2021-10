«Je ne sais pas si j'ai le "seum", mais du mépris oui»

France-Belgique, nouvelle histoire de «seum». Plus de trois ans après la victoire française en demi-finale de Coupe du monde, et plus de trois mois après l'élimination des Bleus contre la Suisse puis celle des Diables contre l'Italie à l'Euro, Belges et Français ont encore une fois passé la journée à s'écharper suite à la demi-finale de la Ligue des Nations remportée par la France jeudi (3-2).

Les Diables devaient prendre leur revanche, mais malgré première une mi-temps outrageusement dominée par Lukaku et consorts (0-2 àn la pause), ce sont bien les joueurs de Deschamps qui sont (encore) sortis vainqueurs à l'issue de la rencontre. La faute à un coup de pompe physique des Diables rouges, mas également à une indéniable hausse d'intensité des coéquipiers de Kylian Mbappé. Emmenés par le jeune prodige et par Karim Benzema, les Français ont renversé la situation, rappelant à la Belgique ses vieux démons.

«Le seum, deux foiss »

Si joueurs et supporters belges n'en ont pas trop fait cette-fois ci sur une éventuelle «injustice», le titre très ironique choisi par le journal «L'Équipe» n'a pas plu à tout le monde de l'autre côté de la frontière belge, et on l'imagine, pas plus aux Belges frontaliers et résidents. «Le seum, deux fois», a résumé le quotidien sportif, en référence au soi-disant côté «mauvais joueur» des Diables et de leurs fans après le Mondial.

«Fêter la défaite de l'adversaire plutôt qu'une victoire de la France, on peut être un grand pays, mais avec de tous petits journalistes», a dénoncé un supporter belge sur Twitter. «Je ne sais pas si mon tweet a un goût de seum mais il a assurément un goût de mépris», a poursuivi un autre. Certains vont même jusqu'à traiter les journalistes de «L'Équipe» de «pitres».

Et moi qui m'apprêtais à feliciter la #France et mes amis Français pour cette belle remontada et ce beau succès... Fêter la défaite de l'adversaire plutôt qu'une victoire de l' @equipedefrance: on peut être un grand pays, mais avec de tous petits journalistes @lequipe #FRABEL https://t.co/FLiKLLOFHE — Frédéric Janssens (@FredJanssens79) October 8, 2021

Je suis triste pour vous et pour le journalisme sportif @lequipe préférer chârier plutôt que de mettre en avant l’exploit de votre équipe… Je sais pas si mon tweet a un goût de Seum mais il a assurément un goût de mépris. — Thomas de Brouckère ???????? (@TomdeBrouckere) October 8, 2021

A la rédac de @lequipe hier soir

- Allez on titre sur quoi ?

- la perf de Mbappé ?

- l’effort collectif ?

- le super match ?

Stop arrêtez tout, j’ai trouvé !

- le Seum belge ????????



Pitres https://t.co/wFRX40KUwU — Haccusés (@hac_use) October 8, 2021

Pour certains Français en revanche, l'occasion de se moquer une nouvelle fois de leurs voisins est trop belle. «Probablement un des meilleurs trollings de l’année 2021», félicite un supporter.

Les fans de l'équipe de France seront étonnés d'être rejoints par une partie... de la presse belge. Considérant que leur équipe «n'a pas exorcisée ses démons», la «DH» a tout simplement titré «Un goût de seum». Presque comme ses confrères français. De là à interpréter que les deux rivaux ont trouvé le moyen de s'accorder...

(th/L'essentiel)