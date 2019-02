Selon Adil Rami, «y a un truc qui va pas» à la Ligue

Trois matches de suspension contre Florian Thauvin, dont un avec sursis: pour Adil Rami, cette sanction est lourde, beaucoup trop lourde. Le défenseur de l'Olympique de Marseille, dont on connaît les liens d'amitié avec son coéquipier qui a vu rouge, a tenu jeudi à le souligner de vive voix, via une intervention remarquée - et remarquable! - sur Instagram.

Non sans ironie, mais toujours avec humour, qui plus est en imitant l'accent d'un certain Jeff Tuche, le «footballeur-lanceur d'alertes» s'en prend vertement à la Ligue française. «Y a un truc qui va pas. On est dans la merde», a-t-il notamment lancé.

On vous laisse apprécier...

