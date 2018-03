Le Portugal sombre, les Pays-​​Bas brillent

Dire que cette sélection batave ne verra pas la Russie! Certes, les Van Persie, Robben et autres Van der Vaart ont mis un terme à leur carrière internationale mais la jeune génération qui émerge, réunie par Ronald Koeman, est prometteuse. Et Anthony Lopes, le gardien lyonnais, qui honorait sa 6e sélection avec le Portugal, pourra en témoigner: sans une parade incroyable devant Memphis Depay, ce n'est pas un déficit de trois mais de quatre buts qu'il aurait eu à déplorer à la pause.

Très largement remaniée après son succès étriqué (2-1), obtenu dans le temps additionnel vendredi face à l'Egypte, la Selecçao a tout simplement sombré après seulement 10 minutes, devant un stade de Genève pourtant copieusement garni de supporteurs lusitaniens. Si les Bataves n'avaient alors quasiment pas encore touché un ballon, il leur suffisait d'une seule incursion en territoire adverse pour porter la première estocade: sur un centre de Van de Beek, le Lyonnais Memphis Depay venait tacler le ballon dans le but de Lopes (1-0, 12).

Le Portugal devra se ressaisir

Le Portugal, qui disputera cet été sa 8e phase finale d'une Coupe du monde, était comme sonné et ni Quaresma, double passeur décisif contre l'Egypte mais sans ressort cette fois, ni Ronaldo, trop isolé, ne parvenaient à relancer les rouge et vert. Pire, Ryan Babel doublait la mise à la 32e minute peu après une action où Ronaldo, sans raison, avait réclamé un penalty à l'arbitre français Ruddy Buquet, pas dupe dans l'histoire. Babel, formé à l'Ajax et désormais en Turquie, à Besiktas, signait là son 7e but en 48 sélections. Avant que le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, n'inscrive un 3e but dans le temps additionnel, sur une action d'école, après un coup-franc exécuté par Depay.

Comme écœurés, les joueurs de Fernando Santos, qui avaient été incapables de faire sauter le verrou tactique d'une équipe néerlandaise pourtant positionnée très bas, rejoignaient les vestiaires sous une bordée de sifflets. Le Portugal qui n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale en Coupe du monde (en 1966, battu par l'Anglettre, futur vainqueur, et en 2006 dominé par la France), devra produire un tout autre football pour espérer faire au moins aussi bien en Russie.

Le match a aussi été marqué par l'irruption de plusieurs supporters:

Ronaldo has been subbed because they protecting him from fans that keep running onto the field for him. ????#Crazy #Ronaldo #nedpor @Cristiano pic.twitter.com/78gTfZwIFP — #Cristiano Ronaldo (@Hareeshlive) 26 mars 2018

@cristiano Ronaldo almost got kissed on the lips by a pitch invader in the friendly match against the Netherlands! ! pic.twitter.com/ffYnqS6Aqb — CRonaldoDaily.com (@BreatheRonaldo) 26 mars 2018

Ronaldo s'est encore fait remarquer...

Faute sur Cristiano Ronaldo dans la surface ou simulation ? pic.twitter.com/jGq1WOu800 — Paul Rouget (@PLRGT) 26 mars 2018

So this just happened. Ronaldo kicks the floor and furiously demands a penalty.. pic.twitter.com/xketOnCapo — AMS (@AliMohddShahid) 26 mars 2018

(L'essentiel/afp)