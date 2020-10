Leya Iseka, frère de Batshuayi, prêté à Metz

Le FC Metz a officialisé le prêt de Aaron Leya Iseka, en provenance de Toulouse, jeudi. À la recherche d'un attaquant depuis la grave blessure de Ibrahima Niane (6 buts et 6 matches), le club grenat a donc porté son choix sur cet espoir du football belge.

Frère de l'avant-centre des Diables Rouges Michy Batshuayi, le natif de Bruxelles a été formé à Anderlecht avant de poser ses valises à Marseille. Mais c'est au Zulte Waregem que le joueur a réussi sa meilleure saison (30 matches et 8 buts) avant de partir pour Toulouse. Intéressant par séquence au TFC, il n'a pas réussi à surnager dans une équipe à la dérive la saison passée.

«La présence de Frédéric Antonetti a beaucoup joué»

Au FC Metz, le Belge tentera de se faire une place dans une équipe au bilan positif depuis le début de saison (10e au classement) et qui reste sur 5 matches consécutifs sans défaite. Le départ d'Habib Diallo et la blessure de Ibrahima Niane ont toutefois considérablement réduit les possibilités de Frédéric Antonetti dans le secteur offensif.

«J'ai conscience de l'opportunité et du challenge qu'on m'offre. J'ai vraiment hâte de découvrir mes coéquipiers, de m'entraîner et de jouer avec eux. La présence de Frédéric Antonetti a beaucoup joué dans mon choix de rejoindre le FC Metz. J'aime beaucoup le jeu que pratique le club et je pense qu'il me correspond parfaitement»

(th/L'essentiel)