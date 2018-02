Il passe en revue la moitié de l'équipe adverse

L'ailier argentin de 30 ans a mis le feu à ses supporters, dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la 16e journée du Championnat d'Argentine. Celui qui a joué au Mexique, en Grèce, aux Emirats, au Brésil et en Angleterre avait déjà ouvert le score au début de la 2e période, avant de se lâcher en fin de rencontre.

Scocco a hérité du cuir à 40 mètres du goal adverse et s'est lancé à l'abordage. Il a passé en revue plus de la moitié de l'équipe adverse, tel un Messi ou un Maradona des grands jours. Il s'est finalement retrouvé devant le gardien, qu'il a facilement éliminé aussi. Quel but!

(L'essentiel)