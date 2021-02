Le nom du futur entraîneur de Dortmund révélé

Coach à succès de Mönchengladbach depuis 2019, Marco Rose prendra à 44 ans la succession d'Edin Terzic, bombardé en décembre, entraîneur en chef après le limogeage du Suisse Lucien Favre, dont il était l'adjoint. «Marco Rose sera notre entraîneur en chef, à partir de la saison 2021/2022», indique Dortmund, sur son site Internet. «Il s'est engagé en ce sens avec les responsables du BVB».

Sa mission sera de rendre à Dortmund l'esprit conquérant que le club semble avoir perdu depuis le départ de Thomas Tuchel, en 2017. Depuis, quatre entraîneurs se sont succédé sur le banc et deux d'entre eux (Peter Bosz et Lucien Favre) ont été limogés avant Noël pour mauvais résultats. Terzic est déjà sur la sellette, deux mois après son arrivée.

À deux jours d'un huitième de finale aller de Ligue des champions contre Séville, mercredi, le club de la Ruhr a été surpris et contrarié par l'annonce publique de ce transfert, d'abord par la presse, puis directement par Mönchengladbach. «Le BVB est entièrement concentré sur la saison en cours et sur la poursuite de ses objectifs sportifs», insiste le communiqué de Dortmund. «Par respect pour toutes les parties prenantes, le Borussia Dortmund ne s'exprimera plus (sur le sujet) jusqu'à la fin de la saison actuelle».

(L'essentiel/afp)