Dudelange affiche d'autres ambitions en Ligue Europa

Où s'arrêtera ce surprenant F91 Dudelange? La réponse semble particulièrement compliquée surtout après une victoire étincelante à Nicosie (3-4) lors de la 1re journée des poules de la Ligue Europa. Des points que les champions du Luxembourg tenteront de valider face à la très solide formation de Qarabag ce soir au stade Josy-Barthel. L'affiche face aux Azéris n'était assurément pas la plus alléchante du groupe, mais sportivement elle a trouvé toute son importance.

D'ailleurs, les fans n'ont pas hésité à acheter leur billet (plus de 3 000) pour soutenir des Dudelangeois toujours plus ambitieux. Les hommes de Bertrand Crasson se sont même rassurés dimanche en s'imposant sur le score sans appel de 0-7 à Rosport. De quoi espérer un résultat positif et rester dans la course pour la 2e place du groupe, synonyme de qualification en 16es de finale. Voilà l'enjeu, car dans les têtes dudelangeoises, plus de complexes. «On ne connaît pas nos limites», assurait le gardien Jonathan Joubert.

Cette jeune équipe est capable du meilleur comme à Nicosie et du pire comme à Pétange, il y a une semaine (défaite 2-0). Reste à savoir quel visage elle va afficher ce soir au stade Josy-Barthel. Une énigme même pour un staff qui n'a en tout cas pas l'intention de brider les intentions des Sinani et compagnie. De quoi espérer du spectacle et des buts.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)