Le «high kick» incroyable de Thomas Müller

L'attaquant du Bayern Munich Thomas Muller a réalisé mercredi soir une intervention très dangereuse, lors du match nul de son équipe face à l'Ajax (3-3), en Ligue des champions. Il a ainsi réalisé un geste de kung-fu sur Nicolas Tagliafico, défenseur du club néerlandais, ce qui a amené l'arbitre à l'expulser.

À noter que l'international allemand a présenté jeudi ses excuses à Nicolas Tagliafico sur Twitter. «Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé hier. Ce n'était pas intentionnel. Rétablis-toi vite», a-t-il écrit à l'international argentin.

@Nico_Taglia I am very sorry for that what happened yesterday! Was not intentionally. Get well soon pic.twitter.com/xRWOQEkArG