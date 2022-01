«Pas là pour me battre pour la sixième place»

«Manchester United doit gagner le championnat, ou finir deuxième ou troisième. Je n'envisage aucun autre classement pour» le club, a déclaré la star portugaise, dans un entretien avec Sky Sports. «Dans mon cœur, je n'accepte pas que notre mentalité nous amène à viser moins bien que le top 3 de la Premier League», a-t-il ajouté.

Avec 31 points pris en 19 matches, les Red Devils sont pourtant encore à onze longueurs de Liverpool, troisième, et qui a disputé un match de plus, et douze de Chelsea, deuxième, avec deux rencontres supplémentaires.

Depuis l'arrivée de Ralf Rangnick sur le banc, à la place d'Ole Gunnar Solskjaer, fin novembre, Manchester United a pris treize points sur 18 possibles, mais la défaite 1-0 à domicile contre Wolverhampton, lors de la dernière journée, a freiné la belle série. Et pour repartir de l'avant, le quintuple vainqueur du Ballon d'or a des idées radicales: «Je pense que parfois, pour construire quelque chose de bien, il faut détruire un certain nombre de choses».

«Cela prend du temps»

«Nouvelle année, nouvelle vie, j'espère que Manchester saura être à la hauteur où les gens l'attendent, surtout les supporters. On est capable de changer les choses maintenant», a-t-il assuré. «Je ne veux pas être dans ce club pour me battre pour la sixième ou la septième place. Je suis là pour essayer de gagner et d'être compétitif. Je pense que si on change d'état d'esprit, on peut faire de grandes choses», a encore encouragé «CR7».

L'équipe semble pourtant avoir du mal à assimiler les préceptes de son nouveau coach et la qualification face à Aston Villa en Coupe d'Angleterre (1-0), lundi, dans un match tout sauf maîtrisé, n'a pas rassuré, alors que la presse bruisse de rumeurs sur la grogne de certaines stars du vestiaire.

«Cela prend du temps, mais je suis sûr qu'il va faire du bon travail (...) Depuis qu'il est arrivé, je pense que certains points se sont améliorés, mais il a besoin de temps», a estimé Ronaldo, alors que Manchester va retrouver les Villans, chez eux, samedi, en championnat.

(L'essentiel/AFP)