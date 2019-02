Le PSG file dans le dernier carré en coupe

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la coupe de France en dominant nettement Dijon, grâce à un doublé de Di Maria (8e, 28e) et un but de Thomas Meunier (76e), au terme d'une rencontre dominée de la tête et des épaules. Club le plus titré de la compétition avec 12 trophées, le PSG est aussi quadruple tenant du titre.

Demi-finale de Coupe d'Italie bien terne entre la Lazio Rome et le Milan AC. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. À noter que le Romain Immobile a touché le poteau. Les deux formations devront se départager dans deux mois, lors du match retour prévu le 24 avril.

Newcastle prend ses distances avec la zone rouge en s'imposant 2-0 face à Burnley, grâce à Schär (24e) et Longstaff (38e).

Leicester a dominé Brighton, ce mardi soir, 2-1, grâce à Gray (10e) et Vardy (63e). Pröpper a réduit la marque dans la foulée (66e). De son côté, Everton s'est tranquillement imposé 0-3 à Cardiff avec un doublé de Sigurdsson (41e, 66e) et un but de Calvert-Lewin (90e). Les deux équipes victorieuses restent bien calées dans le ventre mou du classement. La lanterne rouge Huddersfield a de son côté battu Wolverhampton 1-0.

