Il retrouve un club après s’être «vendu» sur la Toile

Gabriel Nyoni peut remercier son ange gardien ou plutôt son excellent réseau. Libéré par son club de Maritzburg United (1re division sud-africaine) qui ne pouvait plus le conserver suite à la crise sanitaire, l’attaquant zimbabwéen de 27 ans a utilisé son compte Twitter pour se vendre sur la Toile.

Il lui a suffi de poster une compilation de ses meilleures actions immortalisées sur des vidéos pour convaincre de nouveaux dirigeants de l’engager. C’est le club de deuxième division sud-africaine de Cape Umoya United qui a été le plus prompt à le contacter et l’attirer dans ses filets. Cela faisait déjà quelque temps que les techniciens de cette formation l’avaient à l’œil…

Some few highlights of my career so far. Kindly like & retweet. Maybe i can get a jobfollowing everyone who retweets pic.twitter.com/BBAodzvUxd