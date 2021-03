Pourquoi Henry quitte les réseaux sociaux

Thierry Henry va marquer le coup à sa manière. Dès samedi matin, les différents comptes de l’ancien joueur français sur les réseaux sociaux seront désactivés. Sa façon à lui de protester contre le racisme qui envahit la Toile, et le laxisme de ceux qui dirigent ces plateformes.

«Dès demain matin, je me retirerais des réseaux sociaux jusqu’à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de règlementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité que pour l’atteinte aux droits d’auteur, a-t-il écrit vendredi midi. Le volume considérable de racisme, de harcèlement et de torture mentale est trop toxique pour être ignoré. Il FAUT prendre ses responsabilités. Il est bien trop facile de créer un compte et l’utiliser anonymement pour harceler, sans en payer les conséquences.»

Fin février, Thierry Henry avait annoncé quitter le Club de Foot Montréal (MLS) dont il était l'entraîneur. Il avait alors invoqué des «raisons familiales» pour retourner en Angleterre, auprès des siens. «La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants», avait-il expliqué.

