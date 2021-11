Italie et Portugal dans le même groupe au barrage!

L'Italie, championne d'Europe en titre, et le Portugal de Cristiano Ronaldo, vainqueur de l'Euro-2016, ont été versés vendredi, dans la même «voie C» des barrages du Mondial-2022 et seront contraints de s'affronter pour la qualification si les deux équipes franchissent leur demi-finale respective.

Lors du tirage effectué vendredi à Zurich, le pire scénario s'est dessiné pour la Nazionale et la Seleçao, qui défieront respectivement la Macédoine du Nord et la Turquie en demi-finales des barrages, avant une possible confrontation de haut vol entre les deux mastodontes européens lors d'une alléchante finale, fin mars.

Dans la «voie B», on pourrait assister à un joli duel de stars entre la Pologne de Robert Lewandowski et la Suède de Zlatan Ibrahimovic: les Polonais devront négocier une demi-finale en Russie, avant d'éventuellement recevoir les Suédois, qui accueilleront auparavant la République tchèque de Patrik Schick, quart-de-finaliste du récent Euro. Enfin, dans la «voie A», l'Écosse recevra l'Ukraine en demi-finales et le vainqueur de cette confrontation ira défier soit le pays de Galles de Gareth Bale, soit l'Autriche de David Alaba, opposés en demi-finale pour un duel entre stars du Real Madrid.

En Europe, trois billets restent à pourvoir pour les douze sélections retardataires qui n'ont pas réussi à terminer en tête de leur groupe des éliminatoires. Dix places ont déjà trouvé preneurs, avec notamment la qualification de la France championne du monde en titre, de l'Allemagne ou de l'Espagne.

(nc/L'essentiel)