«Esch c'est la mini-​​Italie, c'est de la folie»

Ils sont des centaines. Venus de tout le Grand-Duché et même d'ailleurs. Assis, debout, dans la rue des Boers, coincée entre deux bars référence des fans de foot et d'Italie à Esch-sur-Alzette, le San Siro et le Café Italia. «C'est de la folie. Ici c'est la mini-Italie», lance Thimoté. Tous ont les yeux rivés vers l'écran «pas si géant» fixé sur un triporteur floqué d'un drapeau italien. «À chaque fois qu'on vient ici c'est le feu. C'est comme une réunion de famille. Tout le monde est uni et joyeux. Ça nous rapproche un peu», explique Luca de Longwy.

«Cette équipe a vraiment envie de gagner. De Differdange, Dudelange, Luxembourg même de France elle nous réunit», se réjouit Philippe, qui vit près de Dudelange. «Les gens viennent même de loin avec un seul espoir revoir la Squadra Azzurra au plus haut», souligne Pierre d'Audun-le-Tiche. À l'heure de jeu sous les «Italia Italia», la foule a explosé sur le but de Chiesa. «C'est une super ambiance» s'exclament les Eschoises Daniela et Melissa. On est la seule nation qui ne rabaisse personne. Que le meilleur gagne! Et les meilleurs, c'est nous!»

Pétards, fumigènes, l'euphorie en a pris un sacré coup à dix minutes du terme, lorsque Morata a égalisé pour l'Espagne, dans un silence de cathédrale. En prolongation, la tension était palpable. Le score n'a pas évolué. Lors de la séance de tirs aux buts, Donnarruma a réalisé des miracles et a envoyé tout un peuple en finale. Un soirée hors du temps à Esch. Le concert de klaxons pouvait commencer et les tifosi s'offraient un tour d'honneur au coeur de la ville. Drapeaux, fumigènes, assis aux fenêtres des voitures, Esch était en liesse. «C'est une atmosphère qu'on avait plus vécu depuis longtemps. Cela fait vraiment du bien. Les personnes qui étaient là en 2006 sont toujours présentes aujourd'hui, quinze ans plus tard. C'est génial. Tout Luxembourg, même les frontaliers en France sont venus fêter ici. C'est plein», exultait Federico, résident d'Esch. «Il reste une grande étape. Les finales sont là pour être gagnées. Et nous les Italiens normalement on est bien en finale».

(Nicolas Martin/L'essentiel)