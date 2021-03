Hulk a bien changé depuis son passage en Europe

Il faut bien rafraîchir la mécanique! L’attaquant Hulk, passé en Europe notamment par le FC Porto (2008-2012) et le Zenith Saint-Pétersbourg (2012-2016), continue d’impressionner par son physique et sa puissance. Après quatre ans en Chine, sous les couleurs de Shanghai Port, l’ancien international brésilien a décidé de retourner au pays et s’est engagé avec l’Atletico Mineiro.

Roberto Chiari, le préparateur physique du club de Belo Horizonte, a partagé quelques anecdotes amusantes sur la chaîne du club «TV Galo», reprises à l’écrit par le média Lance!. On y apprend notamment que le joueur utilise tellement d’énergie durant l’effort qu’il perdrait 5 kilos de sueur par match.

«Il transpire beaucoup, cela ne veut pas dire que c’est mauvais. En fait, l’athlète qui transpire beaucoup utilise le mécanisme le plus efficace pour dissiper sa chaleur corporelle, c’est-à-dire par la transpiration» expliquait le préparateur physique. «Cette sueur, lorsqu’elle s’évapore, permet à l’athlète de perdre plus efficacement sa chaleur corporelle. Donc, perdre beaucoup de kilos de cette façon n’est pas un problème. Mais ça demande que nous prêtions une attention particulière à l’hydratation du joueur».

Pas de quoi s’inquiéter donc, d’autant plus que ce phénomène a été observé chez d’autres athlètes. Mais de telles pertes induisent aussi une attention particulière: «Après l’entraînement, Hulk est l’un des premiers à qui on donne de l’eau ou une boisson énergisante. Tant que nous faisons attention avec lui, cela ne lui cause aucun problème» continuait Roberto Chiari. De son vrai nom, Givanildo Viera de Souza devrait donc continuer de faire trembler ses adversaires et rester insaisissable, par son physique ou sa moiteur, pour les défenseurs du championnat de Minas Gerais.

(L'essentiel/Thibaud Oberli)