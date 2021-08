Des méthodes mafieuses au club de football de Cluj

Shocking stuff. CFR Cluj manager Sumudica was not allowed to go to his team's training session this morning after the club's owner announced he is sacked last night. So low... Video via @Miruna_Mihaela pic.twitter.com/LT3dAuuBum

Du grabuge à Cluj. L’entraîneur de l’équipe roumaine, Marius Sumudica, est considéré comme le responsable de l’élimination du club en Europa League par le propriétaire du club, nommé Nelutu Varga. En réaction à la défaite jeudi soir contre l’Étoile rouge de Belgrade (2-1) au troisième tour de qualification, le sulfureux bailleur se serait séparé de son coach directement après la rencontre. Vendredi, Marius Sumudica, ne pensant pas la sentence sérieuse, s’est rendu normalement au centre d’entraînement. Il a vite déchanté en apprenant le décalage de la séance à 17h, sur ordre du propriétaire.

Une situation qui a débouché sur une scène cocasse, le coach parlementant avec la sécurité derrière les grilles du centre du club. Finalement, il se serait tout de même vu accorder l’accès à pied, mais seulement pour aller chercher ses affaires avant de rentrer chez lui. Plus tard, certains joueurs ont vécu la même situation, ce qui a décidé le coach à organiser une séance de crise… dans une des boutiques du club, selon le média Telkom Sport.

Le soir précédant celui de l’élimination, une bagarre avait éclaté dans les travées du stade Dr. Constantin Rădulescu. Des sources internes ont rapporté des méthodes dignes de certaines mafias. En effet, le propriétaire du club aurait demandé à certains de ses gardes du corps de s’en prendre au président Marian Copilu. L’avocat du club a aussi été visé par les gardes et le président a été remercié dans la soirée. Deux kinés se seraient employés à protéger ces personnes contre les agents de sécurité du propriétaire du club.

La police a dû être appelée et c’est elle qui a mis fin à l’affrontement. Mais la tension risque de se maintenir encore longtemps dans le club roumain. En effet Marius Sumudica, l’entraîneur licencié, bénéficie toujours du soutien de ses joueurs, a annoncé qu’il ne lâchera pas le bras de fer et qu’il comptait bien continuer à coacher ses poulains.

This is where the meeting between Marius Sumudica and the players took place, after the now former CFR Cluj coach wasn't allowed to enter the stadium this morning. Epic. pic.twitter.com/VkEdsWFDzA