Gérard Houllier s'est éteint à l'âge de 73 ans

Champion de France avec le PSG et Lyon, vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec Liverpool, l'ancien entraîneur et sélectionneur français Gérard Houllier est mort à 73 ans. Confirmant une information de RMC et L'Equipe, le club de Lens ainsi que des sources dans l'entourage du Paris SG et l'Olympique Lyonnais ont annoncé la disparition de l'ex-manager et directeur technique national.

Selon le quotidien L'Equipe, l'ancien technicien est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, quelques jours après une opération de l'aorte subie dans un hôpital parisien. Natif de Thérouanne, dans le Pas-de-Calais, Gérard Houllier n'a jamais été footballeur professionnel mais a mené une carrière remarquée d'entraîneur et de manager, de Lens dans les années 1980 à Aston Villa à la fin de sa carrière, au début des années 2010.

Il aura remporté ses plus grands succès à la tête du Paris SG, en remportant le premier titre de champion de France du club en 1986, mais surtout en emmenant les Reds de Liverpool à un superbe triplé en 2001 avec les deux Coupes nationales et la Coupe de l'UEFA. Avant de remporter la Supercoupe d'Europe et le Charity Shield.

Le fiasco de France-Bulgarie

Houllier aura connu moins de succès sur les bancs de l'équipe de France, que ce soit en tant qu'adjoint de Michel Platini à partir de 1988, puis en tant que n°1 en 1992, pour douze matches seulement à la tête de la sélection et une non-qualification historique au Mondial-1994 lors du fiasco de France-Bulgarie en 1993.

Le nom de Gérard Houllier restera également attaché à la Fédération française, où il a officié en tant que Directeur technique national (DTN), et à celui de l'Olympique lyonnais, où il était encore conseiller du président Jean-Michel Aulas, plusieurs années après avoir remporté deux titres de champion de France en tant qu'entraîneur de Lyon, en 2006 et 2007. Les hommages ont commencé à pleuvoir après son décès, survenu quelques heures après le match Paris SG-Lyon (0-1), opposant deux de ses anciens clubs.

«Sous le choc de cette triste nouvelle», a écrit sur Twitter le milieu de Lyon, Houssem Aouar. «Aujourd'hui je suis très triste. Grâce à vous, j'ai pu jouer dans ce merveilleux club de Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi», a de son côté écrit l'ancien attaquant Djibril Cissé. «Avec la disparition de Gérard Houiller, la France perd un grand entraîneur et le football, un technicien reconnu partout dans le monde», a réagi la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.

