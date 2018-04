Dortmund repart de l'avant en championnat

Humilié samedi dernier à Munich (6-0), le Borussia Dortmund a relevé la tête dimanche en s'imposant (3-0) à domicile contre Stuttgart, pour revenir à un point du deuxième Schalke et se rapprocher encore d'une qualification pour la Ligue des champions. Dortmund, hors du coup en première période, puis soudain incisif en seconde, s'est imposé grâce à des buts de Christian Pulisic (38e), Michy Batshuayi (48e) et Maximilian Philipp (59e).

Bundesliga, 29e journée



Vendredi

Hanovre - Werder Brême 2-1



Samedi

Cologne - Mayence 1-1

Fribourg - Wolfsburg 0-2

Mönchengladbach - Berlin 2-1

Augsbourg - Bayern Munich 1-4

Hambourg - Schalke 3-2



Dimanche

Dortmund - Stuttgart 3-0

Francfort - Hoffenheim



Lundi

Leipzig - Leverkusen

«Nous portions encore sur le dos le poids du 6-0, nous ne sommes pas entrés avec audace dans le match», a reconnu le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc. Alors qu'il ne reste plus que cinq journées à disputer, et que le Bayern Munich est d'ores et déjà champion, le top-4 qualificatif pour la compétition reine se dessine doucement. Le derby de la Ruhr entre Schalke, deuxième avec 52 points, et Dortmund troisième avec 51 points, sera le moment fort de la 30e journée dimanche prochain.

Dimanche, l'entraîneur du Borussia Dortmund Peter Stöger avait changé quatre joueurs depuis la Bérézina de Munich, mais on a cru pendant 45 minutes qu'il n'avait pas vraiment réussi à changer l'état d'esprit. Sans imagination, sans joueur(s) désireux ou capable de prendre des responsabilités dans la construction du jeu, le Borussia s'est laissé étouffer en début de match par le pressing de Stuttgart. Le but de Pulisic à la 38e minute était pour le moins chanceux. Le jeune ailier américain a en effet légèrement dévissé un centre, et sa balle a survolé le gardien avant de ricocher à l'intérieur du poteau. Le but semblait bel et bien involontaire.

(L'essentiel/afp)